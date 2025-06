Napoli, quale futuro per Osimhen? L’annuncio del presidente del Galatasaray: Sané a un passo!

Lo aveva spiegato qualche tempo fa Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, rivelando come Victor Osimhen non ha accettato la proposta dell’Al-Hilal, nonostante un maxi ingaggio da oltre 30 milioni a stagione più bonus. Il club arabo aveva raggiunto le richieste del Napoli, quei 75 milioni di euro della clausola rescissoria.

Osimhen vuole restare in Europa

La priorità dell’attaccante nigeriano è quella di voler restare in Europa, nonostante la possibilità di giocare questa edizione del Mondiale per Club, e, a questo punto, con il Galatasaray che in queste settimane proverà a imbastire una trattativa per il centravanti con il club del presidente De Laurentiis.

L’annuncio del presidente del Galatasaray sul futuro di Osimhen

Il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, ha parlato ad As della possibile permanenza in Turchia di Osimhen: “Lo abbiamo acquistato in due giorni. Abdullah Kavukcu, responsabile dei trasferimenti, sta gestendo il processo relativo a Osimhen insieme all’agente italiano George Gardi. Non è un processo facile. Ogni giorno che passa aumentano le probabilità che Osimhen resti al Galatasaray”.

Il Galatasaray a un passo da Leroy Sané: arriverà a zero dal Bayern

Leroy Sané, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, sarebbe pronto per una nuova avventura lontano dalla Germania con l’ex Manchester City che ha rifiutato l’offerta di rinnovo da parte del club bavarese e saluterà la squadra di Vincent Kompany al termine di questa stagione.

Secondo quanto rivelato dalla Germania, Sané sarebbe atteso in Turchia, al Galatasaray, che ha messo sul piatto un ricchissimo contratto triennale. La trattativa procede spedita e ci sono ottime possibilità che si arriva alla classica fumata bianca con il club di Istanbul pronto a ricoprire d’oro il nazionale tedesco con un stipendio da 10-12 milioni di euro annui.