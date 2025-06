Serie B, le date ufficiali dei playout. Resta l’attesa per il ricorso al Tribunale Federale

La Lega ha ufficializzato le date dello spareggio playout tra Sampdoria e Salernitana: si scenderà in campo il 15 e 20 giugno. Domenica 15 giugno alle 20.30 si giocherà la sfida di andata al Ferraris di Genova e venerdì 20 (sempre alle 20.30) all’Arechi di Salerno. Resta l’attesa per il ricorso campano al Tribunale federale, l’udienza è in programma venerdì 13.