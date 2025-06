Sinner non si trattiene, la decisione è presa: lo ha detto chiaramente

Dopo la delusione del Roland Garros, Jannik Sinner sorprende tutti con una decisione che segna un cambio di passo nella sua stagione.

Ci sono sconfitte che pesano più di altre. Non solo per il risultato, ma per quello che ti porti dietro nei giorni successivi, quando tutto si spegne e resta solo il silenzio. Quello che è successo a Jannik Sinner a Parigi non è stato semplicemente una finale persa.

È stato uno di quei momenti in cui ti trovi davanti a un bivio: continuare a testa bassa oppure fermarti, respirare, riflettere. E lui, che non è uno che ama fare drammi, ha scelto la seconda strada. Una decisione netta, presa a caldo ma con la consapevolezza di chi conosce bene il proprio corpo e, soprattutto, la propria testa.

Sinner svela la sua decisione

Nelle ore successive alla sconfitta in finale, Sinner non si è nascosto. Ha parlato con onestà, ammettendo quello che molti avevano intuito semplicemente osservandolo in campo. La stanchezza, non solo fisica, ma anche mentale, stava iniziando a farsi sentire. E allora, senza troppi giri di parole, ha comunicato una scelta che non era affatto scontata: si prenderà qualche giorno di pausa. Una boccata d’aria, lontano dai campi e dalla pressione, per ritrovare lucidità in vista della parte più delicata della stagione.

“Sono una persona che si aspetta tanto da sé stesso, quindi è un momento non facile. Le cose però succedono e cerco sempre di vedere le cose positive, lavorando comunque sulle cose negative”, ha detto con la solita pacatezza che lo contraddistingue. Non c’è traccia di frustrazione, né di rabbia. Solo la voglia di ritrovare il giusto equilibrio, perché – come lui stesso ha ammesso – “prima di iniziare qualcosa di nuovo devi staccare”. Parole semplici, ma che raccontano tanto del carattere di un ragazzo che, a soli 22 anni, ha già dimostrato di avere la testa di un veterano.

L’obiettivo ora si chiama Halle, il torneo sull’erba che precede Wimbledon. Ma prima c’è bisogno di silenzio, di riposo, di tempo. “Devo staccare per qualche giorno e poi prepararmi al meglio per Halle. Dovrò essere pronto a Wimbledon, che sarà il prossimo obiettivo. Non è il momento della stagione di perdere del tempo inutile, ma un po’ di giorni mi servono”, ha aggiunto con la lucidità di chi sa che l’erba non perdona esitazioni. E Wimbledon, si sa, è un torneo che non si può improvvisare.

La sua non è una resa, anzi. È la mossa di chi sa che per arrivare lontano non basta tirare dritto a tutti i costi. A volte bisogna fermarsi, guardarsi dentro, ricaricare. Solo così si può ripartire davvero. E Jannik Sinner, ancora una volta, dimostra di avere non solo il talento, ma anche la testa per stare lì dove oggi merita di stare: tra i grandi del tennis mondiale.