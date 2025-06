La Juventus, tramite il proprio account “X”, ha ufficializzato la presenza di 2 giocatori attualmente in prestito da PSG e Porto, ovvero Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao, al Mondiale per Club.

La Juve ha raggiunto l’accordo con parigini e portoghesi per il prolungamento del prestito dei 2 giocatori fino alla fine del torneo, in attesa poi di discuterne il futuro per la prossima stagione.