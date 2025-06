Ufficiale: Milan, Reijnders ceduto al Manchester City. Le sue parole: “Sono entusiasta”

Tijjani Reijnders non è più un giocatore del Milan, che lo ha ceduto al Manchester City.

Questa la nota dei rossoneri con cui viene comunicata la cessione dell’olandese: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders al Manchester City FC. Il Club ringrazia Tijjani per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”.

“Sono entusiasta di firmare per il Manchester City”. Attraverso il sito ufficiale del club inglese, arrivano le prime dichiarazioni di Tijjani Reijnders: “Il City è una delle squadre più grandi al mondo con il miglior allenatore, giocatori di livello mondiale e strutture straordinarie. Sotto la guida di Pep Guardiola, il club ha vinto tantissimi trofei e io voglio contribuire a mantenere questo trend. Giocare in Premier League è anche un sogno che si avvera. In questo campionato si sono esibiti molti dei migliori calciatori olandesi ed è per me un’ispirazione seguirne le orme. Non vedo l’ora di cominciare”.