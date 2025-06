De Zerbi: “Io all’Inter? Non mi hanno mai chiamato”

Intervistato dal podcast Supernova, Roberto De Zerbi ha parlato del presunto interesse dei nerazzurri nei suoi confronti e di Luis Henrique: “E’ bravo, ma poi sai, San Siro è San Siro, ma anche il Velodrome non scherza. Bisognerà capire le tre partite perché lui non le ha giocate, però ha forza fisica e qualità tecniche: è un ragazzo per bene, un bravo ragazzo. Un buon acquisto. Io all’Inter? Se n’è parlato ma non mi hanno mai chiamato. Anche perché io è già diverso tempo che ho iniziato a pianificare il lavoro con l’O.M., visionando giocatori e dialogando con la proprietà. Ho preso un impegno e volevo mantenerlo”.