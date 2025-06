De Zerbi sulla Nazionale: “Il livello oggi è basso ed è colpa di tutti quelli che fanno parte del sistema”

“Da italiano che lavora all’estero fa ancora più male, ti prendono per il culo per una cosa simile. Da quello che si sente, però, la penso in maniera diversa. Questo è un periodo storico dove facciamo fatica a sfornare giocatori di un certo livello, si starà sbagliando qualcosa o di dire di chi è la colpa. Non è colpa degli allenatori che passano da quella panchina, perché di cose diverse può fare poco. Non è più il tempo di Totti, Del Piero, Inzaghi, Miccoli, Vieri, Di Natale. Oggi le ha la Francia e la Spagna, noi abbiamo qualche giocatore forte ma per il resto facciamo fatica ad avere giocatori di alto livello.

Con la Norvegia sembrava che la squadra non avesse neanche amor proprio ma anche quello fa parte del livello di un giocatore. L’Italia è andata in Norvegia trovando un clima diverso e una squadra forte, con elementi come Haaland, Odegaard e Nusa che la nostra Nazionale non ha e con il campionato finito da poco, una finale di Champions League persa, preparare quella partita è difficile da preparare. A parte qualche calciatore si fa fatica a trovare talento. Il livello oggi è basso ed è colpa di tutti quelli che fanno parte del sistema”.