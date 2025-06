Inter, ieri l’arrivo a Los Angeles. Chivu: “Rose Bowl Stadium speciale”. Sommer: “Siamo riposati, proviamo a vincere il titolo”

L’Inter è arrivata ieri negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove mercoledì 18 giugno alle 3 italiane debutterà al Rose Bowl Stadium di Pasadena contro i messicani del Monterrey. La formazione di Cristian Chivu è atterrata ieri in terra americana e ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali in vista della competizioni iridata che comincerà tra poche ore.

Le dichiarazioni di Chivu e Sommer

Il neo tecnico nerazzurro ha parlato appena sceso dall’aereo che ha portato lui e la sua Inter negli States. Queste le parole del tecnico romeno Cristian Chivu: “Il Rose Bowl, come sappiamo, è qualcosa di speciale non solo per voi americani, ma per tutti. Sappiamo che questa è una competizione importante per la FIFA e vogliamo fare del nostro meglio“.

Anche l’estremo difensore elevetico, Yann Sommer ha parlato all’arrivo in California: “Penso che sia una grande motivazione. È un nuovo torneo per tutti noi. Siamo qui, felici di essere qui e di cominciare. Abbiamo avuto una settimana di pausa, quindi siamo abbastanza freschi e ora inizieremo dando il massimo per vincere il trofeo per il nostro club“.