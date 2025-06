Juve, i convocati di Tudor per il Mondiale per Club

7 giorni al debutto della Juventus al prossimo Mondiale per Club con la Vecchia Signora che ha svelato la lista dei giocatori che sarà protagonista nella nuova competizione che si svolgerà negli Stati Uniti. Presenti anche alcuni giocatori tornati dai prestiti, rispettivamente da Fenerbahce e Ajax come Kostic o Rugani, in vista dell’esordio il prossimo 19 giugno contro l’Al-Ain.

Non figurano nell’elenco gli infortunati Mattia Perin e Juan Cabal, mentre tornano a sorpresa Bremer e Milik, con diversi giovani della Primavera selezionati da Igor Tudor.

La Juventus ha svolto nel pomeriggio di ieri l’ultimo allenamento alla Continassa con John Elkann che ha voluto salutare la squadra prima della partenza per gli States. Presenti anche i dirigenti Giorgio Chiellini e la new entry Damien Comolli, in attesa del nuovo direttore sportivo bianconero dopo l’addio a Cristiano Giuntoli

Convocati Juve, la lista completa della rosa di Tudor

Portieri (GK): Carlo Pinsoglio (#23); Michele Di Gregorio (#29); Giovanni Daffara (#38); Giovanni Gabriele Garofani (#64)

Difensori (DF): Alberto Costa (#2); Gleison Bremer (#3); Federico Gatti (#4); Lloyd Casius Kelly (#6); Pierre Kazeye Rommel Kalulu (#13); Daniele Rugani (#24); Andrea Cambiaso (#27); Nicolò Savona (#37); Jonas Jakob Rouhi (#40)

Centrocampisti (MF): Manuel Locatelli (#5); Teun Koopmeiners (#8); Weston James Earl McKennie (#16); Vasilije Adzic (#17); Filip Kostic (#18); Khephren Thuram (#19); Douglas Luiz (#26); Javier Gil (#41); Augusto Sedorf Owusu (#43); Stefano Turco (#58)

Attaccanti (FW): Francisco Conceicao (#7); Dusan Vlahovic (#9); Kenan Yildiz (#10); Nicolas Ivan Gonzalez (#11); Arkadiusz Krystian Milik (#12); Randal Kolo Muani (#20); Timothy Tarpeh Weah (#22); Lorenzo Anghele (#36); Samuel Germain Kindu Mbangoula (#51); Nicolo’ Cudrig (#56); Tommaso Mancini (#57); Alessandro Pietrelli (#48)

Juve, Tudor rinnova fino al 2027

Dopo la conferma avvenuta nella conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore generale, la Juventus è pronta a blindare il tecnico croato prolungamento il contratto fino al 2027 dopo il rinnovo automatico della scorsa stagione grazie alla qualificazione in Champions League con l’ex Lazio e Verona che percepirà circa 2,5 milioni di euro netti annui.