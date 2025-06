Manca solo l’ufficialità, Napoli piazza il nuovo colpaccio

Dopo una stagione scintillante culminata con la conquista dello scudetto, il Napoli si prepara ad affrontare l’annata 2025/26 senza stravolgimenti ma con ambizioni rinnovate.

In un’estate che ha visto le big della Serie A cambiare allenatori e fisionomie societarie, il club di Aurelio De Laurentiis ha scelto la continuità. E che continuità: Antonio Conte, l’uomo del tricolore, sarà ancora il faro tecnico della squadra, pronto a dare battaglia anche in Europa. Un patto, quasi una promessa, quella stretta tra il tecnico e il presidente: dare a questa squadra una dimensione ancora più internazionale, attraverso colpi di mercato che possano alzare il livello tecnico e competitivo del gruppo.

Il nome che accende i sogni è Kevin De Bruyne, il centrocampista belga che ha già visitato la città e con cui i contatti sono serrati. Nessuna ufficialità, ma il Napoli ci crede, anche grazie alla sua nuova posizione di potenza economica e sportiva. La città vive questa fase di mercato con una febbrile attesa, consapevole che si tratta di un momento chiave per consolidare il primato italiano e, perché no, candidarsi a un ruolo da protagonista in Champions League. Intanto però, qualcosa si muove anche nel basket.

A Napoli per la rinascita, Magro vicino alla firma

A fare rumore nelle ultime ore è la pista sempre più calda che porta Alessandro Magro sulla panchina del Napoli Basket. L’ex tecnico della Germani Brescia, reduce da una parentesi europea con i lituani del BC Wolves, è il nome scelto dalla nuova proprietà americana per guidare la rinascita del club partenopeo. Dopo aver lasciato la Serie A nell’estate 2024, Magro potrebbe tornare subito protagonista in patria grazie all’ambizioso progetto messo in piedi da Matt Rizzetta, James Laughlin e John Staudt, trio statunitense che ha acquisito la maggioranza della società con l’obiettivo di rilanciare il basket napoletano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la trattativa sarebbe ormai in dirittura d’arrivo: “manca solo l’ufficialità”, si legge.

E Magro, miglior allenatore della LBA 2021/22 e vincitore della Coppa Italia 2023, rappresenta il profilo ideale per dare credibilità e risultati al nuovo corso. La proposta sul tavolo riguarderebbe almeno la prossima stagione, ma non è l’unica offerta ricevuta dal coach toscano, seguito anche in Israele e in Polonia. La decisione del BC Wolves di non confermarlo dopo l’uscita ai quarti dei playoff di LKL, ha spalancato le porte per un rientro in Italia. Per il Napoli Basket, sarebbe un segnale fortissimo: una dichiarazione d’intenti che dimostra come la città, in ogni sua dimensione sportiva, abbia intenzione di essere protagonista.