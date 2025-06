Milan, il saluto di Reijnders: “Un onore: siete stati la mia famiglia”

Il messaggio social di Tijjani Reijnders dopo l’addio al Milan dopo due stagioni. “Giocare per voi e fare parte della vostra storia è stato un sogno. Anche perché: AC Milan significa calciatori iconici. È stato un onore fare parte di questa famiglia. Grazie per la fiducia che ho avuto dagli allenatori, dagli staff e dai miei compagni di squadra. Mi hanno dato la possibilità di giocare ad alti livelli e permettermi di diventare il calciatore che sono oggi. Sono molto orgoglioso di aver vinto il mio primo titolo qui.

Dire che il Milan avrà sempre un posto speciale nel mio cuore è riduttivo. Qui è dove sono davvero cresciuto: come calciatore e come persona. Siamo diventati genitori qui, e il luogo di nascita del nostro piccolo (Xavien, ndr) sarà sempre Milano. Tutto questi in soli due anni. Non vi ringrazierò mai abbastanza. Siete stati la mia famiglia, e la famiglia è per sempre. Con tanto amore, TI”.