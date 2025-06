Mondiale per Club, due giorni al via: spicca subito PSG-Atletico Madrid. Il programma

Manca sempre meno all’inizio della Coppa del Mondo per club, che inizierà sabato con la sfida tra Inter Miami CF e Al Ahly FC. Questo il calendario completo della prima giornata.

Al Ahly-Inter Miami, 14 giugno ore 20.00 a Miami

Bayern Monaco-Auckland City, 15 giugno ore 12.00 a Cincinnati

PSG-Atletico Madrid, 15 giugno ore 12.00 a Los Angeles

Palmeiras-Porto, 15 giugno ore 18.00 a New York

Botafogo-Seattle Sunders, 15 giugno ore 19.00 a Seattle

Chelsea-Club Leon, 16 giugno ore 15.00 ad Atlanta

Boca Juniors-Benfica, 16 giugno ore 18.00 a Miami

Flamengo-Esperance, 16 giugno ore 21.00 a Philadelphia

Monterrey-Inter, 17 giugno ore 18.00 a Los Angeles

Fluminense-Borussia Dortmund, 17 giugno ore 12.00 a New York

Ulsan-Mamelodi Sundowns, 17 giugno ore 18.00 a Orlando

River Plate-Urawa, 17 giugno ore 12.00 a Seattle

Pachuca-Salisburgo, 18 giugno ore 18.00 a Cincinnati

Real Madrid-Al Hilal, 18 giugno ore 15.00 a Miami

Manchester City-Wydad, 18 giugno ore 12.00 a Philadelphia

Al Ain-Juventus, 18 giugno ore 21.00 a Washington

Le dichiarazioni di Infantino

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato: “I percorsi per le 32 squadre sono stati stabiliti e ora sappiamo a che ora e dove, tra 12 stadi di primissima classe, ci godremo i 48 emozionanti scontri della fase a gironi. Insieme ad altre 15 partite nella fase a eliminazione diretta, questo calendario delle partite segna 63 date nell’agenda di ogni tifoso di calcio: coloro che vivono negli Stati Uniti, che viaggiano dall’estero verso queste splendide città per sostenere i loro club o che seguono in diretta e gratuitamente da ogni angolo del mondo tramite DAZN e FIFA+.

“Questo calendario delle partite è molto più di una lista di entusiasmanti incontri che coinvolgono i migliori club del mondo: dimostra che il calcio dei club può essere, e sarà, veramente globale. Portiamolo nel mondo”.