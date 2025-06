Mondiale per Club, le nuove norme per gli arbitri

Mancano solo due giorni al via del Mondiale per Club ideato dalla FIFA. Una manifestazione che rappresenterà anche un banco di prova per una serie di novità arbitrali, presentate ieri dal presidente della Commissione arbitrale della Fifa, l’ex arbitro italiano Pierluigi Collina. Eccone alcune, spiegate da La Gazzetta dello Sport e riportate da l’Ansa.

Videocamera indossata dall’arbitro Questa body cam sarà posizionata al livello degli occhi dei direttori di gara. Non tutte le riprese saranno mostrate, però: “Le immagini saranno prima controllate e solo quelle non controverse saranno trasmesse”.

Replay del VAR trasmessi sui maxischermi e spiegate

I replay visionati al VAR dal direttore di gara saranno trasmessi in diretta sui maxischermi degli stadi. Una volta presa la decisione, l’arbitro sarà chiamato a spiegare in mondovisione la propria scelta ai tifosi presenti.