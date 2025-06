Il Napoli non ha intenzione di perdere tempo e continua a lavorare sul mercato: il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, in queste ore si trova in missione in Spagna – come riportato da El Chiringuito – ed è stato avvisato a Siviglia per Juanlu Sanchez (21 anni), centrocampista del club andaluso per il quale il Napoli sembra davvero pronto ad affondare il colpo.