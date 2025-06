Pedullà: “Musah al Napoli, ultimi dettagli da definire sui bonus”

Tramite il proprio sito, Alfredo Pedullà ha parlato così di Musah al Milan: “La trattativa per Musah dal Milan al Napoli è in uno stato molto avanzato, come abbiamo già raccontato. Una scelta precisa di Antonio Conte che ha indicato Musah per il perfetto assortimento a centrocampo dopo l’arrivo di De Bruyne. I due club hanno concordato una cifra tra i 23 e i 25 milioni per il cartellino, il Milan chiede qualche bonus in più, ci sarà un nuovo summit per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio”.