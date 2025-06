Pedullà: “Panchina Bari, c’è Caserta. Nesta, mai vicino”

Si va componendo il puzzle delle panchina anche in Serie B. Tra le formazioni che devono ancora ufficializzare il proprio tecnico c’è anche il Bari della famiglia De Laurentiis, dopo l’addio di mister Moreno Longo i pugliesi cercano un nuovo tecnico.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle prossime ore la società biancorossa dovrebbe incontrare Fabio Caserta. Il tecnico campano, reduce da un’ottima stagione alla guida del Catanzaro con cui è arrivato fino alla semifinale playoff, dovrebbe incontrare il Bari nelle per discutere già dei programmi per la prossima annata. Caserta e il Bari quindi molto vicini.

Mentre, Alessandro Nesta, nome emerso in questi giorni tra i candidati per la panchina del Bari, non è invece ma stato vicino al Bari. L’ex allenatore del Monza ha due offerte sul tavolo, entrambe provenienti dall’estero.