Pedullà: “Stasera incontro tra Tesser e la Triestina”

Nuovi aggiornamenti di mercato da parte di Alfredo Pedullà: “Attilio Tesser ha un contratto in scadenza con la Triestina, è riuscito a salvare il club dalla retrocessione in Serie D malgrado una situazione difficilissima, al punto che saranno scontati 9 punti di penalizzazione nel prossimo campionato. Stasera Tesser incontrerà i dirigenti della Triestina per capire se ci sono i margini per una conferma. L’allenatore ha avuto due sondaggi nelle ultime ore, da un club di Serie B e da un altro di C”.