Real Madrid, Alexander-Arnold si presenta: “Un sogno, ecco il primo obiettivo”

Trent Alexander-Arnold si è presentato come nuovo calciatore del Real Madrid in conferenza stampa: “Firmare per il Real Madrid non capita tutti i giorni è un sogno che si avvera. So però che giocare per questo club è una grande responsabilità, ma sono pronto. Ogni titolo conquistato è una spinta per vincere il prossimo e il prossimo è un Mondiale per Club che inizia questo fine settimana. Grazie al presidente e al club per questa opportunità. Firmare per il Real Madrid non capita tutti i giorni; è un sogno che si avvera. Sono molto felice e orgoglioso. Non vedo l’ora di mostrare il mio gioco ai tifosi del Real Madrid. So che giocare per il Real Madrid è una grande responsabilità, ma sono pronto a dare il massimo . Non vedo l’ora di vincere tanti titoli, diventare un campione e crescere con i migliori al mondo. Grazie e… Hala Madrid!”.