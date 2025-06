Sala: “Nessuna bonifica nell’area San Siro. Inchiesta Doppia Curva? Stiamo gestendo bene un problema”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato del futuro dell’area di San Siro durante un incontro in Prefettura a margine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: “Sembrerebbe che non siano necessarie bonifiche. Un passo alla volta, però le prime analisi portano a questo. Sulle bonifiche, come ho dichiarato mille volte, non ero così negativo perché non sono terreni naturalmente inquinati. Anche questo aiuta. Ci sono ancora alcune settimane di lavoro prima della pausa estiva. Continuo a pensare che riusciremo a procedere”.

Sull’inchiesta “Doppia curva”: “Quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo ultras e nella gestione della curva non è un tema che abbiamo in mano noi come Comune, ma è chiaro che abbiamo un problema da gestire, e lo stiamo facendo bene”.