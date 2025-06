Schianto impressionante, dramma in Formula 1

Una nota personalità legata al mondo della Formula Uno ha avuto un drammatico incidente. Ecco cosa è successo e come sta adesso.

La passione per la velocità e l’adrenalina data dal guidare un’auto – o una moto – al massimo dei giri consentiti dal suo motore sono caratteristiche fondamentali per chi ama la Formula Uno o semplicemente gravita intorno a questo mondo e, sfortunatamente, è successo spesso in passato che piloti talentuosi, tifosi e assistenti di gara siano rimasti uccisi in incidenti in un circuito.

Per una tragica questione di statistica, i piloti di questo sport non sono però al sicuro nemmeno quando non si trovano a bordo di una monoposto di Formula 1: ci sono diversi atleti di questo sport che hanno avuto gravi incidenti guidando nella vita normale – come la tragedia di Andrea De Cesaris del 2014 – o anche facendo altri sport legati alla velocità come Michael Schumacher sugli sci.

Anche le personalità legate al mondo della F1 sfortunatamente possono rimanere coinvolti in questo tipo di situazioni e di recente, è accaduto con una ragazza molto famosa per le sue apparizioni legate al mondo del motorsport. In un drammatico incidente di moto che ha scelto di condividere con i suoi fans, questa figura vicina al Circus se l’è vista davvero brutta.

Spaventoso incidente in Harley Davidson

Le motociclette del marchio Harley Davidson sono tra i più bei bolidi per gli amanti di due ruote e anche molti italiani subiscono il loro indubbio fascino: anche una figura come Maria Carolina di Borbone, discendente della casata degli ex re delle Due Sicilie e famosa anche suo social network dove ha ben 170mila followers: la ragazza non ha mai fatto mistero della sua passione per la F1, e qui possiamo infatti vederla ritratta con un celebre pilota…

Purtroppo negli ultimi giorni, Maria Carolina ha rischiato grosso con un incidente sulla sua Harley che lei stessa ha voluto condividere per aumentare l’attenzione al tema della sicurezza in strada: “Ho sbattuto contro un muro e sono fortunata ad essere viva”, le sue parole in merito. L’incidente è avvenuto giorni fa a Monaco e, ironia della sorte ha avuto luogo proprio mentre la figlia della casata nobiliare correva a vedere il GP di Monaco di quest’anno.

“Le moto sono veloci ma sono anche spietate, indossate sempre le protezioni. Sono finita di testa contro il muro e sono stata in rianimazione per giorni”, racconta la ragazza. Per fortuna proprio il robusto casco che la giovane indossava le ha salvato la vita. Un memorandum di quanto un banale oggetto come questo possa salvarci la vita ed un invito a guidare con attenzione e metodo.