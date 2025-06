Ufficiale: Roma, Dahl ceduto al Benfica a titolo definitivo

La Roma ha ceduto a titolo definitivo Samuel Dahl al Benfica, squadra in cui il giocatore aveva militato nella seconda parte dell’appena conclusa stagione in prestito. Ecco di seguito il comunicato: “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Samuel Dahl al Benfica. Arrivato nel luglio del 2024 dal Djurgarden, l’esterno svedese ha collezionato 3 presenze in giallorosso giocando sia in Serie A, sia in Coppa Italia. Nella sessione di trasferimenti invernale, il 4 febbraio 2025, si era trasferito proprio al Benfica a titolo temporaneo fino al termine della stagione. In bocca al lupo per il futuro, Samuel!”.