Conte: “Nessun accordo estivo con la Juve, solo gli stupidi credono a queste cose”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato a Sky Sport. Accordo estivo con la Juventus? “No, assolutamente io non avevo nessun accordo con la Juventus e ho rifiutato categoricamente”.

Queste voci incrineranno il suo rapporto con il mondo Juve? Conte risponde così: “Solo gli stupidi possono andare dietro a queste cose. Detto questo, per me la Juventus è, era e sarà sempre la Juventus, è chiaro? Quindi nessuno, come ho detto, anche col Lecce, potrà mai inficiare il mio sentimento nei confronti di questo Club… della mia storia. Dove sono cresciuto, capisci? Mi dà fastidio perché tante volte anche dietro il mio e la mia persona… Dietro il mio personaggio tanti ci marciano, tanti comunque sono degli avvoltoi, perché comunque mi rendo conto che il nome mio è diverso rispetto a tanti”.