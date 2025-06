Formula 1, GP Canada: Verstappen può centrare il quarto successo di fila a Montreal?

Decimo appuntamento stagionale con il mondiale di Formula 1. Il Circus approderà a Montreal, in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. Secondo gli esperti, si tratta del tracciato più impegnativo: in particolar modo, la chicane che nasce dopo il rettilineo d’arrivo ha visto uscire di pista tanti campioni nel corso della storia.

Se guardiamo gli ultimi anni, possiamo subito notare come questa gara susciti emozioni particolari per Max Verstappen, capace di vincere le ultime tre edizioni. Il pilota Red Bull è attualmente terzo in classifica iridata, ma deve riscattare un decimo posto deludente ottenuto in Catalogna. La possibilità che Verstappen vinca il Gran Premio di Montreal pagherebbe su Planetwin365 4,75 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 5.

Sappiamo, però, che il Mondiale è dominato finora dalla McLaren. Il team di Woking vanta due piloti nelle prime due posizioni in classifica e sta stradominando il podio costruttori con un bottino di 362 punti. Non sarebbe assurdo ipotizzare un altro successo di Oscar Piastri, dopo quello del Gran Premio di Spagna: su Planetwin365, la vittoria dell’australiano è proposta a 2,20; su WilliamHill e Betclic 2,25. L’eventuale vittoria di Piastri nelle Prove Libere 1 è proposta a 3,50 su Planetwin365; su WilliamHill e Betclic 3. Reduce dal secondo posto in Catalogna, Lando Norris vuole raccogliere altri punti importanti per la classifica piloti. Su Planetwin365, la vittoria di Norris in Canada è bancata 2,50; su WilliamHill e Unibet 2,75.

Cosa aspettarsi, invece, dalla Ferrari? Il Cavallino Rampante ha conquistato due podi nelle ultime due gare e sta palesando una crescita non indifferente. Il tracciato, però, è storicamente molto complicato e sarà curioso capire cosa potrà succedere questo weekend. Su Planetwin365, la vittoria di Charles Leclerc in Canada è proposta a 13; su Betclic e WilliamHill 10. La Pole Position del monegasco, invece, è bancata a 11 su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 10. Su Planetwin365 è proposta a 19 una possibile affermazione di Lewis Hamilton; su WilliamHill e Betclic 20.

Per quanto riguarda la Mercedes, segnaliamo un’ipotetica vittoria di George Russell: su Planetwin365 si parla di 19 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 20.