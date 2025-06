Gelo Ferrari, colpa di Hamilton: è un disastro

La squadra italiana sta facendo i conti con il fuoco incrociato di piloti e giornalisti critici. Le ultime dichiarazioni sono durissime.

La stagione 2025 di Ferrari procede, tra alti e bassi, con il team che da un lato ha recuperato qualche posto nella Classifica Costruttori ed ha ora una breve pausa per recuperare il fiato dopo il trittico di GP europei a cui seguirà il Gran Premio di Canada, impegno che riporta la F1 nel continente nord americano, ma dall’altro non sta esattamente puntando al titolo.

La squadra italiana ha un tale materiale umano che è assurdo pensare che non possa ambire a vincere un titolo che in casa Maranello manca ormai dai tempi di Kimi Raikkonen: Vasseur, Adami, Leclerc e soprattutto Hamilton, tutti nomi che sono indicativi della qualità che la scuderia di Modena ha nel suo equipe. Purtroppo, per ora, non è bastato a vincere nemmeno un singolo gran premio stagionale.

Lo stesso Hamilton è quello che ci è andato “più vicino” portandosi a casa una Sprint Race in Cina che però non è chiaramente la stessa cosa di vincere un GP iridato e soprattuto, non rispecchia minimamente quelle che si pensava potessero essere le prestazioni di un simile campione. E nel frattempo, critiche e considerazioni poco morbide sulla sua stagione continuano a piovere da ogni lato.

Hamilton come Schumacher, un pesante paragone

Ricordate il breve periodo in cui Michael Schumacher tornò alla Formula Uno facendo l’esatto contrario di Hamilton, passando cioè da Ferrari a Mercedes? Era il 2010 e i risultati del fuoriclasse tedesco, forse a caccia dell’ottavo titolo, furono tutto meno che straordinari: 58 gare disputate, battuto regolarmente dal compagno di squadra Nico Rosberg, un’auto non all’altezza del primo posto, un solo podio ed una sola pole position.

Questi risultati non vi fanno ripensare a qualcosa? O qualcuno? Proprio il grande rivale di Schumi, il pilota scozzese David Coulthard che non vinse mai un mondiale laureandosi invece vicecampione per ben due volte con McLaren ha paragonato quelle stagioni di Schumacher a quanto sta accadendo oggi con Hamilton. E non è un paragone che gli va stretto, purtroppo.

“L’ottavo titolo? Non penso che posa farcela. Il trasferimento è stato come Schumacher con Mercedes, aveva costruito un’eredità. Alla fine però, questo è il viaggio personale di Lewis”, le parole pronunciate da Coulthard in una recente intervista con i cronisti di Formula Passion. Coulthard ha anche affermato di aver visto il passaggio in Ferrari come una sorta di “tradimento” tra molte virgolette: “Pensavo ci fosse un rapporto di lealtà tra Lewis e Mercedes, il trasferimento mi ha disorientato completamente”, le sue parole. Del resto, tra scozzesi e inglesi non corre buon sangue, figuriamoci tra piloti rivali.