La tragedia scuote lo sport italiano: morto ad appena 21 anni

Tragedia impensabile nel mondo dello sport italiano, un promettente atleta, purtroppo, è morto durante la gara.

Lo sport è un meraviglioso catalizzatore di emozioni che consente a milioni di individui in tutto il mondo di vivere i loro sogni, stringendosi attorno a campioni che portano avanti la loro passione. Tuttavia, non è un mondo privo di rischi: negli anni, tanti sportivi hanno perso la vita durante una gara, o per un problema medico non segnalato o per un trauma o per un incidente.

Proprio negli sport dove si corre a bordo di auto o moto questa è una possibilità purtroppo realistica. Quando si sfidano la velocità e la fisica il rischio di un incidente è sempre dietro l’angolo e purtroppo, anche in queste ore un atleta che si distingueva in uno di questi sport è andato incontro ad un incidente che ha distrutto la sua vita e lasciato milioni di fans con l’amaro in bocca.

Il pilota stava preparandosi per una gara a bordo del suo bolide quando è accaduto l’inenarrabile. Nonostante le misure di sicurezza per queste discipline siano sempre più stringenti, il pericolo rimane altro e questo tragico evento ce lo ha ricordato nel modo più brutale possibile. Andiamo a ricostruire l’accaduto, quanto meno per poter dare il giusto ricordo ad uno sportivo che ha perso la vita facendo ciò che amava.

Morte nel rally, incidente drammatico

L’episodio tragico di cui parliamo è occorso nel quadro del Rally di Polonia categoria Junior dove a perdere la vita, è stato proprio il campione del 2024 di questa categoria. La dinamica dell’incidente al momento è purtroppo avvolta nell’ombra: ciò che sappiamo è che i soccorsi dalla città di Szczyto sono arrivati rapidamente.

La vittima è Matteo Doretto, giovane promessa del mondo di rally di 21 anni che come accennato vantava già una discreta carriera, che si è purtroppo interrotta per sempre durante le prove per il rally polacco; soccorso dai vigili del fuoco, invece, Samuele Pellegrino, il suo secondo che sarebbe uscito dall’incidente senza traumi importanti, almeno secondo la nostra fonte.

La sua testimonianza sarà cruciale per ricostruire quanto accaduto. La verità è che purtroppo, per quanto si tratti di uno sport ricco di adrenalina, il rally rimane una delle discipline più pericolose al mondo. Basta cercare su YouTube una playlist con i peggiori incidenti degli ultimi anni per rendersi conto di quanto rischiano davvero i piloti italiani e di tutto il mondo quando salgono in macchina.