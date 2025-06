Mondiale per Club: le probabilità secondo Opta. Inter tra le big, Juve sfavorita

Il Mondiale per Club, il nuovissimo torneo iridato creato da Gianni Infantino, è ormai alle porte. L’Inter è già negli States, a Los Angeles, per cominciare il torneo, la Juventus giungerà oltreoceano nelle prossime ore. E l’attenzione del mondo del calcio è ormai totalmente catalizzata da questo evento. Ecco perché il supercomputer di OptaSports ha elaborato una classifica dei club con le maggiori possibilità di vincere il trofeo.

Mondiale per Club, 22 club hanno possibilità di vittoria sotto l’1%

Il supercomputer di Opta ha stilato la classifica delle probabilità di vittoria per tutte le 32 squadre che prenderanno parte al Mondiale per club, al via il 14 giugno negli Stati Uniti. Nove club partono con uno sconfortante 0% di possibilità di alzare il trofeo. Altri sei hanno lo 0,1% di chance, tra cui l’Auckland, che ha meno dell’1% di superare il girone. Due squadre si attestano sullo 0,2%, quattro arrivano allo 0,3%, come l’Al Hilal, mentre il Porto tocca lo 0,6%, restando comunque sotto l’1%.

Questi sono solo i club in coda alla graduatoria, in un torneo che secondo Opta vede il Paris Saint-Germain come principale favorito con il 18,53% di possibilità di trionfo. Subito dietro ci sono Manchester City e Bayern Monaco, seguiti dall’Inter (12,34%), Real Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Juventus, che ha solo il 3,61% di chance.

Le italiane: Inter favorita nel girone, Juve in salita

L’Inter, inserita nel gruppo E, parte favorita per la vittoria del girone e potrebbe affrontare agli ottavi il Mamelodi Sundowns, secondo nel gruppo F. Opta la proietta fino ai quarti, dove potrebbe incrociare il City. La Juventus, invece, rischia un ottavo contro il Real Madrid, se chiuderà seconda nel gruppo G. Secondo le proiezioni, l’avventura bianconera dovrebbe finire lì. Resta una curiosa possibilità: se entrambe le italiane chiudessero i rispettivi gruppi nella stessa posizione e vincessero gli ottavi, si sfiderebbero ai quarti.