Bagnaia, fan gelati: “Non è giusto”

La notizia sconvolge i fans del pilota e della scuderia. Bagnaia, stavolta è tutto vero.

Anche nelle squadre che performano meglio, si possono creare spaccature e crisi tra lo staff ed i piloti, basti pensare, riferendoci alla Formula Uno al caso Horner dello scorso anno o alla dicotomia Verstappen-Perez in cui il pilota messicano non è mai davvero riuscito ad ottenere risultati equiparabili al campione olandese, tanto meno il titolo.

Una situazione molto simile, sotto certi punti, a quanto sta accadendo in Ducati in MotoGP. Qui, abbiamo un pilota di enorme talento che di titoli ne ha vinti già due prima di cedere a Martin lo scorso anno, ossia Francesco Bagnaia che però, quest’anno, ha dovuto cedere di nuovo allo strapotere di un compagno di squadra formidabile: Marc Marquez.

Il pilota spagnolo sembra una spanna sopra a Pecco e potrebbe essere per uno stato di grazia temporaneo o per un’effettiva maggiore abilità dello spagnolo sulla moto, poco importa. Il fatto è che le ultime dichiarazioni del pilota italiano non faranno felici i suoi fans che magari, sperano in un’epica rimonta e lotta tra compagni di squadra.

Bagnaia non ci sta. Tutto finito…

Le squadre non amano le situazioni in cui due piloti dello stesso team iniziano a competere tra loro, principalmente perchè sono situazioni pericolose in cui si rischia di andare a favorire un avversario indirettamente o meno. Ecco perché nell’interesse di Dall’Igna e squadra c’è il fatto che tra Bagnaia e Marquez, i rapporti rimangano questi e che Pecco non tenti colpi di testa.

Da grande professionista l’italiano non ha mai mostrato insofferenza per il predominio dell’iberico. Tuttavia, le sue sconfortanti dichiarazioni in queste ore che segnano la volontà di adattarsi a questa situazione hanno sicuramente gelato molti suoi fans che lo vorrebbero sul gradino più alto del podio al posto del pilota iberico. Ecco cosa ha detto.

“Non credo sia giusto pensare al Mondiale in questo momento… Non è un segreto che Marc sia più veloce in questo momento, Alex sta facendo un lavoro fantastico, quindi dobbiamo rimanere concentrati e io devo lavorare su me stesso”, sono state le parole di Pecco che, nonostante un migliore feeling con la Desmosedici trovato ad Aragon, continua a non credere, ora come ora, che il titolo sia l’obiettivo. Per i tifosi di Ducati però, l’importante è che il titolo vada alla scuderia e poco importa chi lo porterà a casa.