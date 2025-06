Calcio italiano, Abodi: “Momento di transizione”

Amargine dell’evento ‘Wembrace Games‘ allo Stadio dei Marmi di Roma, ha parlato Andrea Abodi, Ministro dello Sport, soffermandosi sulla situazione del calcio italiano: “Siamo in un momento di transizione, in cui non è tanto significativo il risultato finale quanto l’impegno per dimostrare di aver fatto tesoro delle difficoltà. Ci sono sconfitte sportive e sconfitte nella vita. Se si paga per giocare e per allenarsi, se c’è un rapporto improprio dinanzi al quale è difficile derubricare la gravità… Le sfide che si giocano fuori dal campo sono ancora più importanti”.