Inter Miami, Mascherano: “Messi sposta tutto, anche i rivali si adeguano”

Javier Mascherano, tecnico dell’Inter Miami, ha parlato così di Messi: “Quando Leo Messi è arrivato, si parlava di tante cose e abbiamo visto che sono successe molte cose. Ha dato una spinta e un impulso non solo al club ma anche al campionato. Sono con il club da cinque mesi e l’ho visto anch’io, come i nostri rivali che cambiano lo stadio in cui giocano per giocare davanti a una capienza doppia o tripla e fanno il tutto esaurito quando giocano contro di noi“.

Sul Mondiale e le convocazioni

Così sul Mondiale per Club: “Ovviamente il contesto che si viene a creare non lascia dubbi dal punto di vista emotivo. È una competizione unica e abbiamo il privilegio di farne parte, come ho detto prima, grazie ai risultati ottenuti dalla squadra l’anno scorso. Penso che sia un’opportunità straordinaria per valutare il nostro livello. Forse conosciamo già il nostro livello nella MLS o nella CONCACAF, dove abbiamo gareggiato fino alle fasi finali della CONCACAF (Champions League). Ora il livello è più alto e vogliamo essere all’altezza“.

Sulle convocazioni: “Abbiamo deciso di liberare due posti in rosa con (Robert) Taylor e (Julian) Gressel per avere la possibilità di inserire nuovi giocatori. Come dico da un po’ di tempo, sono io che mi occupo di preparare la squadra e di allenare i giocatori che ho. Ovviamente avrei voluto qualche nuovo acquisto, soprattutto considerando il tipo di torneo. È chiaro che stiamo disputando il torneo più importante della storia del club. È un club giovane, ma questa è la competizione più importante che abbiamo giocato. Come ho detto prima, mi preoccuperò di ciò che posso controllare e di ciò che posso fare“.