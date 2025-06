L’Atletico Madrid si prepara al Mondiale per Club: la ricetta di Simeone

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato del Mondiale per Club, soffermandosi ai canali ufficiali della FIFA sulle convinzioni relative al torneo: “Sarà una competizione molto simile alla Coppa del Mondo, ma con squadre diverse e con un calcio diverso da quello giocato in Sud America o in Europa. Tutto questo susciterà attenzione, divertimento; soprattutto per le persone che non sono abituate a vedere squadre di calcio al Mondiale per Club. Spero che questa prima esperienza sia fantastica per tutti”.

Sfidare Inter o River Plate? “Beh, lo spero! Spero che possiamo continuare ad avanzare nel Mondiale per Club e che possiamo portare l’Atlético Madrid a un posto privilegiato come tutti desideriamo, sia contro le squadre che ho dovuto affrontare come allenatore o come calciatore, sia contro chiunque troveremo. Non vediamo l’ora di arrivare agli ottavi di finale e, da lì, di vedere cosa succede in un Mondiale, che è diverso da quello che succede in Champions League. Perché la Champions League è composta da due partite, qui ce ne sarà solo una, assomilglia più al Mondiale per nazionali, e a chi è nella forma migliore in quel momento”.