L’Inter in apprensione per Taremi: bloccato in Iran, il piano dei nerazzurri per il Mondiale per Club

Manca sempre meno all’esordio dell’Inter, al prossimo Mondiale per Club. Mercoledì prossimo, la squadra di Cristian Chivu affronterà il Monterrey di Sergio Ramos nella prima partita del Girone E in cui sono inseriti anche Urawa e River Plate. In casa nerazzurra però c’è apprensione per Mehdi Taremi: l’attaccante iraniano è bloccato nella capitale (Teheran) a causa del conflitto con Israele.

Come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centravanti nerazzurro si era recato nella Capitale all’aeroporto per prendere il primo volo disponibile per raggiungere la squadra in California, ma a causa della chiusura dello spazio aereo civile ha dovuto posticipare il tutto.

Il club nerazzurro sta cercando di trovare una soluzione per permettere a Taremi di raggiungere i compagni negli Stati Uniti e iniziare ufficialmente la sua avventura al Mondiale per Club con un possibile volo o dall’Iraq o da altri Paesi vicini.

L’Inter esordirà contro il Monterrey

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport all’esordio non ci saranno i vari Hakan Calhanoglu, Francesco Pio Esposito e Yann Bisseck alle prese con alcuni problemi muscolari con Piotr Zielinski attualmente in dubbio a causa di un fastidio al polpaccio rimediato in nazionale con la sua Polonia.

Questa sera ci sarà la conferenza stampa di presentazione di mister Chivu che rilascerà le prime parole da nuovo allenatore nerazzurro alle 23.15 ore italiane dalla California con il tecnico rumeno che ha preso il posto di Simone Inzaghi che ha deciso, a sua volta, di accettare l’offerta dell’Al-Hilal.