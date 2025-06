Slovacchia-Italia U21 0-1: azzurrini ai quarti di finale

E’ terminata la sfida fra l’Italia Under 21 ed i padroni di casa della Slovacchia. Allo stadio ‘Anton Malatinsky’ di Trnava decide un bel gol di Cesare Casadei, che spedisce gli Azzurrini di Carmine Nunziata ai quarti di finale con un turno d’anticipo. La prossima sfida contro la Spagna, servirà per capire chi si aggiudicherà il primo posto nel girone. Decisivo nel finale anche Desplanches, sotto gli occhi di Gigi Buffon, presente in tribuna.

Italia subito in gol sull’asse Gnonto-Casadei

Dopo un inizio di partita in cui la Slovacchia è partita in modo aggressivo, al 7′ di gioco l’Italia passa subito in vantaggio. Primo controllo perfetto di Gnonto, poi in un contrasto la palla finisce a Casadei che fa un inserimento perfetto e batte Belko in uscita con un pregevole tocco sotto. Una Slovacchia volitiva sa cosa fare con la palla, ma pecca un po’ nella scelta negli ultimi 20 metri. L’Italia si affida alle ripartenze. Baldanzi si mette in proprio: punizione guadagnata al limite e calciata di poco alta. al 19′. Grande spavento in area dell’Italia alla mezz’ora: Suslov penetra in area e va in contrasto con Zanotti, la palla rimane lì e viene liberata in tempo. Proteste per un presunto calcio di rigore, ma il VAR conferma che non c’è nulla di irregolare. Poi tocca a Casadei, che però non calcia subito e perde il tempo per provare il raddoppio. Regna l’equilibrio nel restante tempo a disposizione, con qualche fallo di troppo a spezzettare il gioco.

Secondo tempo, Italia ai quarti

Nella ripresa la Slovacchia attacca. Suslov crea apprensione con un cross, che non viene deviato da nessun compagno sottoporta. Tegola Baldanzi al 64′ toccato duro, esce per Pisilli. Pirola ha una chance enorme sugli sviluppi di un calcio di punizione: botta forte dal cuore dell’area, che però spedisce alta. Entra anche Koleosho che è subito pericoloso con un destro da fuori area che si spegne sul fondo. Nel finale, decisivo Desplanches su una punizione insidiosissima di Rigo dalla sinistra: miracolo del portierino che tiene eretto il muro. C’è da soffrire anche nel recupero: Kapralik penetra in area, Pirola salva tutto in scivolata. L’Italia resiste e conquista la qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo con un turno d’anticipo.