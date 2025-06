Vasseur fatto fuori, non è Horner il suo sostituto

Continuano le indiscrezioni su Frederic Vasseur e il suo possibile addio a Ferrari: ma davvero il Team Principal è pronto ad abbandonare la nave?

La stagione di Ferrari non sta andando come previsto e, per quante volte leggiamo questa frase, ciò non riassume nel modo completo lo sconcerto che i fans del Cavallino stanno provando davanti a simili risultati. Eppure, ad inizio anno le premesse erano più che rosee, anche di fronte allo stradominio di Red Bull che nel 2024 aveva mostrato le prime crepe.

Invece, quest’anno è saltata fuori l’incognita McLaren anche se pare difficile che Ferrari avrebbe potuto fare molto anche se la sfida fosse stata contro Red Bull e nessun altro team. A pesare molto è il fatto che una squadra che conta nomi come Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Frederic Vasseur possa non essere tra i primi tre in classifica piloti o costruttori.

Vasseur in primis è stato ingaggiato da Ferrari come un tassello fondamentale per la squadra data la sua grande esperienza in Formula Uno maturata in team come Renault prima ed Alfa Romeo Sauber dopo. Eppure non è nemmeno sicuro che il Team Principal rimarrà con il Cavallino alla fine della stagione, come prova un dettaglio.

Ipotesi addio, Vasseur sarà rimpiazzato?

Il contratto del manager della squadra infatti arriva solo fino al 2026, dopo di che, John Elkann dovrà prendere una difficile decisione impopolare. L’ipotesi Christian Horner è stata già smentita dallo stesso team principal che ha detto: “Non mi vedo da nessun’altra parte” parlando di Red Bull. Sono però saltati fuori già altri nomi.

Il primo è quello di Andreas Seidl che ha lavorato in Sauber e, ironia della sorte, in McLaren ma si parla anche di Antonello Coletta. A fare questi nomi, è stato AutoSprint che in base alla durata ancora non lunghissima del contratto di Vasseur, ha ipotizzato che a fine anno se non entreranno risultati utili, il team principal francese potrebbe dover fare le valigie. E questi potrebbero essere proprio i suoi sostituti.

Specifichiamo comunque che in Formula Uno le voci sono una costante e anche il più piccolo dettaglio può portare gli esperti a formulare teorie che poi, solo i veri protagonisti del paddock possono confermare o confutare. Nel frattempo da Italiani e appassionati di motorsport, non possiamo che sperare che il contratto di Vasseur venga prolungato in seguito ad una straordinaria rimonta, anche se per ora, le prestazioni della squadra tutto sembrano meno che positive.