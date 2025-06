Virtus Bologna domina anche Gara-2: Brescia al tappeto 75-65. Scudetto vicino

La Virtus Segafredo Bologna si prende anche Gara-2 delle finali scudetto LBA e vola sul 2-0 nella serie contro la Germani Brescia. Alla Segafredo Arena, le Vu Nere si impongono con il punteggio di 75-65 al termine di una partita dura, spigolosa e contraddistinta da un’intensità difensiva feroce. Non bastano i 21 punti di Burnell alla squadra di Peppe Poeta: la Virtus di coach Ivanovic, più solida e compatta, si guadagna il primo match point della serie, che potrà sfruttare martedì prossimo a Brescia in Gara-3.

Gara intensa e tanti errori al tiro

L’inizio è scoppiettante: Hackett e Taylor scaldano il pubblico di casa con le prime triple, mentre Ivanovic e Rivers tengono Brescia in scia. Il primo quarto è equilibrato, ma col passare dei minuti la fisicità bianconera sotto canestro comincia a farsi sentire. Nel secondo periodo, però, la Virtus fatica a concretizzare: tanti tiri, poche realizzazioni. Anche la Germani spreca, perdendo palloni pesanti nel momento in cui Bologna sembra in difficoltà offensiva. Nonostante un modesto 7/26 al tiro nel secondo quarto, le Vu Nere riescono a chiudere avanti di 7 (39-32), sfruttando il contropiede.

Shengelia chiude i conti, Brescia crolla

Nel secondo tempo la Virtus mantiene il controllo grazie a una difesa ben organizzata. Brescia prova a rientrare in partita con Burnell, Dowe e Bilan, accorciando fino a un solo possesso di distanza. Ma nel momento chiave sale in cattedra Shengelia, decisivo su entrambi i lati del campo. Pajola e Taylor mettono le triple che spezzano definitivamente l’equilibrio. Bologna stringe di nuovo le maglie in difesa, e la Leonessa si arrende. Finisce 75-65: la Virtus è a un passo dal tricolore.