24 ore di Le Mans, capolavoro Ferrari

La Ferrari #83 di AF Corse vince la 24 ore di Le Mans 2025. Robert Kubica, Yifei Ye e Philip Hanson regalano al Cavallino Rampante il terzo successo consecutivo sul Circuit de la Sarthe. Capolavoro della Ferrari privata di AF Corse che regala il terzo successo consecutivo al “Cavallino”. Un immenso Robert Kubica resiste alla clamorosa rimonta della Porsche #6. Sul podio anche la Ferrari #51 di Giovinazzi e Pier Guidi, davanti alla #50 di Fuoco. In classe LMGT3 vince la Porsche di Riccardo Pera, Inter Europol festeggia in LMP2. Ritiro nella notte per Rossi.