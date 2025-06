Bayern Monaco-Auckland City, ecco le scelte ufficiali dei due tecnici

Tutto pronto per la seconda partita del Mondiale per Club 2025 tra Bayern Monaco e Auckland City. Le due squadre fanno parte del gruppo C, completato da Benfica e Boca Juniors, uno dei più equilibrati del torneo. Entrambi i club arrivano da Campioni in carica dei rispettivi campionati Nazionali. L’Auckland City ha vinto anche la OFC Champions League.

Le formazioni ufficiali

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Guerreiro, Tah, Boey, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Coman; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

Auckland City (5-4-1): Tracey; Murati, Boxall, Den Heijer, Mitchell, Lobo; Yoo, Llich, Garriga, Manickum; Bevan. Allenatore: Paul Posa