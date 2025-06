Italia, Buffon: “Ct? Stiamo lavorando, attendiamo gli ultimi dettagli”

Dopo la vittoria della Nazionale Italiana Under 21 1-0 contro la Slovacchia ha parlato Gianluigi Buffon, capo delegazione, dell’Italia. Ecco le sue parole sulla nazionale maggiore, questione ct: “Stiamo lavorando e abbiamo lavorato, attendiamo gli ultimi dettagli il presidente e la federazione e io abbiamo avuto giorni pieni e intensi. Alla fine abbiamo fatto la scelta migliore possibile. Si riparte come abbiamo fatto sempre dopo i momenti bui, sappiamo che dobbiamo pungolare noi stessi e i ragazzi, aldilà di tutti interessa evitare di fare figure non da Italia. Il calcio si è livellato ma tra il perdere e il perdere in una certa maniera c’è differenza, si può evitare con accorgimenti”.

Ancora Buffon

Sull’impegno tra nazionale e club per i giocatori: “Alla base c’è la volontà dei giocatori, ci sono ragazzi che hanno desiderio di presenziare e scrivere pagine della nazionale e condividere cose importanti nonostante questo tolga energie agli impegni col club. Questa intensità emotiva va ricercata e coltivata”