Manchester City, Reijnders: “Qui non per sostituire De Bruyne”

È iniziato un nuovo capitolo di vita e di carriera per Tijjani Reijnders. Il tempo di chiudere la stagione, svuotare l’armadietto al Milan e impacchettare gli effetti personali che ha firmato con il Manchester City e ora si prepara a disputare il Mondiale per Club sotto la guida di Pep Guardiola. Ma dal ritiro in Florida con la sua nuova squadra ha voluto precisare un aspetto: “Non sono qui per sostituirlo (De Bruyne, ndr)”. Infatti in molti, tra stampa e tifosi, hanno rimarcato questa sliding door tra il vecchio e il nuovo al Manchester City. Ma Reijnders non è interessato a questi discorsi. Devo giocare il mio gioco. Ma prendo spunti da diversi giocatori, da quello che sanno fare molto bene, e cerco di adattarlo. Con Kevin De Bruyne, ad esempio, mi ha colpito il modo in cui osservava il campo e i passaggi che faceva“, le parole riportate da ESPN.

Reijnders arriva al Manchester City dopo essere stato eletto miglior centrocampista della Serie A, e il 26enne spera di poter compiere un ulteriore salto di qualità sotto la guida del suo nuovo allenatore: “Questa è ovviamente una cosa molto importante: è il miglior allenatore del mondo (Guardiola, ndr). Sono molto desideroso di imparare cose nuove qui e uno stile di gioco diverso, ed è proprio questo ciò che attendo con entusiasmo“. Così ancora Reijnders

