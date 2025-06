Sampdoria-Salernitana, le ufficiali del playout

Questa sera alle 20:30 a Marassi andrà in scena l’andata della sfida dei play out fra Sampdoria e Salernitana. I blucerchiati scendono in campo con Sibilli al fianco di Coda, ex della gara, in avanti, mentre a centrocampo Venuti ha la meglio su Ioannou per la corsia mancina con Depaoli su quella opposta. In mezzo spazio a Yepes e Vieira al fianco di Meulensteen. In difesa confermato il trio con Ricci, Ferrari e Veroli davanti a Cragno.

La Salernitana risponde con Simy unica punta, preferito a Cerri, supportato da Caligara e Tongya, per il resto tutto come nelle attese con Hrustic al fianco di Amatucci in mezzo al campo, Ghiglione a destra e Corazza a sinistra. In difesa, davanti a Christensen, Ruggeri e Lochoshvili affiancano Ferrari.

Sampdoria-Salernitana, le ufficiali

Queste le formazioni ufficiali:

Sampdoria (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Vieira, Venuti; Coda, Sibilli. A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Sekulov, Akinsanmiro, Benedetti, Curto, Bereszynski, Oudin, Ioannou, Borini, Abiuso, Bellemo. Allenatore Evani

Salernitana (3-4-2-1): Christiensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza; Caligara, Tongya; Simy. A disposizione: Sepe, Corriere, Bronn, Njoh, Jaroszynski, Stojanovic, Zuccon, Tello, Girelli, Reine-Adelaide, Soriano, Verde, Raimondo, Cerri. Allenatore Marino