Serie B, oggi l’andata dei play-out: Sampdoria e Salernitana si giocano la salvezza

A oltre un mese dalla fine della stagione regolare del campionato cadetto e a due settimane dalla fine dei play-off, la Serie B vedrà questa sera cominciare il suo ultimo atto: la doppia sfida play-out. E, diversamente da quanto si pensava la sera del 13 maggio, la sfida non sarà tra Frosinone e Salernitana, ma tra Salernitana e Sampdoria. Perché? Perché il Brescia, apparentemente salvo, è stato invece sanzionato dopo pochi giorni dalla fine del torneo finendo in Serie C e andando incontro anche al primo fallimento della sua storia, sostanzialmente per scelta del suo proprietario Massimo Cellino.

Venerdì la gara di ritorno.

La situazione tra Salernitana a Sampdoria

Si parte da un cambio di dinamiche, se inizialmente la Salernitana partiva con l’obbligo di battere il Frosinone, oggi sono i campani ad essere in vantaggio rispetto alla Salernitana. Alla formazione di Pasquale Marino basterà un pareggio complessivo nella doppia sfida. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza anche nello svolgimento delle due gare.

Per via di questa situazione, la Sampdoria dovrà battere i granata nel doppio confronto e comincerà a giocare in casa nel doppio confronto. Stasera al Ferraris il primo atto della sfida sarà già in parte decisivo. La formazione blucerchiata, allenata da Chicco Evani, aveva vissuto una serata drammatica non riuscendo a vincere in casa della Juve Stabia. Ora ha l’occasione di resusciatare. E chissà come reagirà la squadra a questa incredibile situazione.

Nell’ultimo confronto tra le due formazioni, alla penultima giornata lo scorso 9 maggio, la Sampdoria vinse 1-0 in casa con un gol dell’olandese Meulensteen, nel recupero del primo tempo.

Le probabili formazioni dell’andata dei play-out di Serie B

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Riccio, A. Ferrari, Veroli; Depaoli, Vieira, Yepes, Meulensteen, Ioannou; Coda, Sibilli. All. Evani.

SALERNITANA (3-4-3): Christensen; Ruggeri, G. Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza; Caligara, Simy, Tongya. All. Marino