Arriva River Adventure in Umbria: il centro Rafting alle Marmore con adrenalina e natura alle Cascate più alte d’Europa

Umbria – Cascata delle Marmore – Con l’arrivo dell’estate e le prime ondate di calore che sfiorano i 40°C in molte città italiane, cresce il desiderio di trovare sollievo dalla canicola, senza rinunciare a movimento e divertimento. Per chi cerca una pausa rigenerante, attiva e a misura di famiglia, c’è una soluzione perfetta a due passi da Roma: vivere un’esperienza di sport all’aria aperta tra le acque fresche e i paesaggi mozzafiato della Valnerina, con il Rafting e il River Adventurealle Cascate delle Marmore.

Sport all’aperto vicino Roma: la natura chiama

Per chi vive a Roma e desidera evadere dal cemento urbano, l’Umbria offre un’alternativa entusiasmante: una giornata a contatto con la natura, praticando sport fluviali in uno degli scenari più spettacolari del Centro Italia. Il Centro Rafting Marmore, situato a soli 90 minuti dalla Capitale, è il punto di partenza ideale per vivere un’avventura indimenticabile tra rapide, canyon e boschi incontaminati.

Rafting alle Marmore: tra adrenalina e bellezza naturale

Il rafting lungo il fiume Nera, proprio sotto la Cascata delle Marmore – la più alta cascata artificiale d’Europa – è un’esperienza adatta a tutti: dai neofiti agli sportivi più esperti. La discesa dura circa 40 minuti, si affrontano rapide fino al quarto grado e si è accompagnati da guide certificate F.I.Raft. L’intera attività si svolge in circa 2 ore e mezza e comprende briefing iniziale, attrezzatura tecnica completa e supporto professionale.

Soft Rafting e Hydrospeed: avventure per ogni livello

Per famiglie, bambini o chi cerca un’esperienza più tranquilla, il Soft Rafting è l’ideale: si naviga un tratto più dolce del fiume all’interno del Parco Fluviale del Nera, tra Ferentillo e Arrone.

Per gli amanti dell’adrenalina pura, invece, c’è l’Hydrospeed: una vera sfida contro le rapide, da affrontare con pinne e bob galleggiante, per un’immersione totale nella forza dell’acqua.

River Adventure: l’esperienza più immersiva che c’è

La vera novità? Il River Adventure, un percorso guidato a piedi e a nuoto nel letto del fiume, praticabile quando la diga della cascata viene chiusa e il flusso dell’acqua si riduce. Si cammina tra cascate, scivoli naturali e piscine scavate nella roccia, in un contesto che ricorda una foresta tropicale. L’attività è adatta anche a principianti e bambini accompagnati, ed è disponibile anche in versione notturna per i più curiosi.

Sicurezza, attrezzatura e professionalità

Tutte le attività del Centro Rafting Marmore si svolgono in completa sicurezza. I partecipanti ricevono muta, casco, giubbotto salvagente e calzature antiscivolo, e sono sempre seguiti da istruttori qualificati. Non è richiesto un allenamento particolare: basta saper nuotare e avere voglia di mettersi in gioco.

Un weekend diverso, a due passi da casa

Perfetto per una gita fuori porta, un weekend attivo o un’occasione speciale da festeggiare in modo originale, il rafting in Umbria e il River Adventure rappresentano un’opportunità unica per rinfrescarsi, riconnettersi con la natura e vivere emozioni autentiche, lontano dalla calura cittadina.