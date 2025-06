Chelsea-LA FC, parla Maresca: “Il Mondiale per Club è un grande torneo”

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea ha parlato così in vista dell’esordio al Mondiale per Club contro il Los Angeles FC: “Da quando abbiamo giocato la finale di Conference League, abbiamo avuto qualche giorno di riposo e sono arrivati alcuni nuovi giocatori, quindi quando ci siamo visti tre o quattro giorni fa a Cobham, la sensazione era un po’ come quando si torna per la pre-season. Ma la prima cosa che ho detto, e il messaggio principale da quando siamo tornati, è che non siamo qui per la pre-stagione, il Mondiale per Club è un grande, grande torneo“.

Maresca sull’ultima stagione

Sull’ultima stagione: “In questa stagione abbiamo avuto la Conference League, e la cosa più difficile è stata convincere i giocatori che la finale si trattava della partita della stagione per i nostri avversari, quindi se non ci si preparava nel modo giusto, si possono avere problemi. Oggi abbiamo una partita difficile e se non siamo pronti e preparati, possiamo trovarci in difficoltà. Quindi dobbiamo prepararci al 100%. E non importa chi sia l’altra squadra, quando sei un giocatore o un allenatore del Chelsea, devi vincere le partite. Quindi speriamo di poter iniziare con una bella vittoria“.

Su Liam Delap

Così su Liam Delap: “Liam sa bene quanto sia importante il numero nove per questo club. Non vedo alcun problema. Vedo Liam abbastanza rilassato, tranquillo, sta facendo bene, da quando è arrivato sta lavorando bene. Ci conosciamo già da anni, quindi so cosa può darci Liam. Lui sa cosa possiamo dargli per migliorare e diventare un giocatore migliore. Per quanto riguarda il numero 9, spero che possa segnare dei gol per noi“.