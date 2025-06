Fiorentina, ecco Dzeko: il primo colpo per Pioli

Scelto l’allenatore con Stefano Pioli che sarà ufficiale soltanto a Luglio. In casa Fiorentina sono ora pronti ad annunciare il primo colpo di mercato. Dopo i riscatti di Gosens e Fagioli. E quelli mancati con Adli, Folorunsho, Zaniolo e Colpani. Con Cataldi e Gudmundsson ancora in bilico infatti, i gigliati hanno trovato un’accordo con Edin Dzeko.

Fiorentina, arriva Dzeko

Con il cigno di Sarajevo che arriva da due stagioni con 46 in 99 partite in Turchia con il Fenerbahce dopo le esperienze italiane con Roma ed Inter. Il bosniaco è pronto ora a tornare nel nostro paese firmando un contratto annuale con la Fiorentina con opzione per un’ulteriore stagione. Una scelta funzionale quella di puntare su Dzeko, perfetto vice-Kean, al netto dei 40anni che compirà nel prossimo Marzo. Dzeko quindi la prima pedina per la Fiorentina di Stefano Pioli con Pradé che si dovrà concentrare ora sul futuro di Cataldi e Gudmundsson. Il centrocampista sembra vicino al rientro la Lazio con la viola che non dovrebbe riscattarlo per 4 milioni di euro. Per Gudmundsson invece visti i tempi lunghi della sentenza che pende su di lui la Fiorentina dovrebbe provare a ritrattare le cifre del riscatto vista anche la stagione non brillante dell’attaccante condizionato anche da diversi infortuni. Fiorentina quindi che si prepara a giorni bollenti, in vista dell’ufficialità di Pioli nella programmazione della squadra del futuro.