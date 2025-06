L’Inter si prepara all’esordio nel Mondiale per Club

Anche ieri l’Inter ha lavorato sul campo negli USA e in cinque si sono allenati a parte: sono Calhanoglu, Pio Esposito, Bisseck e Zielinski.

Ma non solo, anche Davide Frattesi ha svolto a parte la seduta di allenamento per un lieve affaticamento accusato durante i giorni di nazionale. Ovviamente indisponibile Taremi per i noti fatti di cronaca che riguardano la guerra tra Iran e Israele.

L’Inter esordirà nella notte tra martedì e mercoledì contro il Monterrey. Curioso capire quale sarà l’assetto tecnico impostato da Cristian Chivu.