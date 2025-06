Longari: “Milan, piacciono due giovani talenti italiani”

Dopo aver ceduto Tijjani Reijnders, il Milan guarda anche al mercato in entrata e, oltre ai nomi stranieri, pensa a rinforzare lo zoccolo di italiani che compongono la sua rosa. In particolare starebbe puntando a calciatori italiani e giovani da inserire nella squadra per creare un senso d’appartenenza importante nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il Milan si sta muovendo concretamente per due profili giovani in difesa. Uno è Giovanni Leoni, 18enne, difensore centrale in forza al Parma, su cui c’è forte anche l’interesse dell’Inter e quello di Niccolò Fortini, terzino di proprietà della Fiorentina e nell’ultima stagione in prestito alla Juve Stabia. Su di lui, però, i viola avrebbero l’idea chiara di non cedere il giocatore.