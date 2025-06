Mondiale per Club: vince il Botafogo, pari tra Palmeiras e Porto. Stasera tocca al Chelsea

Continua in maniera veloce il Mondiale per Club dopo il pari senza gol nella partita inaugurale del torneo tra gli egiziani dell’Al Ahly e i padroni di casa dell’Inter Miami di Messi e Suarez. Nelle due gare della notte 0-0 tra i brasiliani del Palmeiras e i portoghesi del Porto, mentre il Botafogo ha superato 2-1 gli statunitensi dei Seattle Sounders.

Match scoppiettante al MetLife Stadium (casa dei Giants e dei Jets) nel New Jersey tra Palmeiras e Porto con i brasiliani che sciupano diverse occasioni nella prima frazione di gioco con un Claudio Ramos in giornata di grazia. I Dragoes provano a reagire nella seconda frazione di gioco ma rischiano nel finale con il palo colpito da Murilo.

I campioni in carica del Sudamerica, il Botafogo supera i Seattle Sounders, con gli statunitensi sotto 2-0 nel primo: vantaggio di Jair Cunha ben assistito da Alex Telles, mentre il raddoppio porta la firma di Igor Jesus. Nella seconda frazione di gioco gli americani segnano il gol del definitivo 2-1 con Roldan, sempre di testa e, sfiorano a più riprese il gol del pareggio con il Botafogo che resiste agli attacchi avversari.

Mondiale per Club: questa sera l’esordio del Chelsea contro i Los Angeles FC

Questa sera invece alle 21, toccherà al gruppo D l’esordio nel Mondiale per Club. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta è il turno del Chelsea di Enzo Maresca e il Los Angeles FC, ultima qualificata alla competizione dopo l’esclusione del Club Leon grazie alla vittoria nello spareggio contro il Club America, con Giroud e compagni che proveranno a sfruttare il fattore casa per provare a sovvertire un pronostico che tende dalla parte dei Blues. Prima partita valida per il primo turno del girone, che verrà completato nella notte da Flamengo-Esperance Tunisi, con la formazione inglese che, ovviamente, è la grande favorita del raggruppamento.