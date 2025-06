Tragedia durante la partita: lutto tremendo per il Principe William

Grave lutto in campo, la Famiglia Reale è sconvolta e soprattutto William: cosa è successo e perché questo incidente cambia tutto.

La Famiglia Reale di Gran Bretagna ha una storia molto lunga caratterizzata, purtroppo, anche da diversi lutti. Il caso più famoso è sicuramente quello della Principessa Diana Spencer, tragicamente scomparsa in un incidente stradale dai contorni mai del tutto chiariti. Qualche anno fa, anche la Regina Elisabetta, uno dei monarchi più longevi di sempre, ci ha lasciati.

In queste ore purtroppo, un tremendo lutto ha colpito direttamente il Principe William figlio di Re Carlo III nonché primo in linea per la successione al trono di Inghilterra, dandogli un duro colpo da cui riprendersi che sicuramente non si aspettava. William che è anche un ex militare e coinvolto in diversi progetti sociali, è anche molto legato a diverse personalità influenti di tutto il mondo.

Proprio in queste ultime ore, un suo amico molto stretto sembra aver tragicamente perso la vita nel corso di un match sportivo a cui avrebbe preso parte. L’incidente, assurdo ma purtroppo fatale, ha portato al decesso immediato dell’uomo a cui William era molto legato dal punto di vista affettivo. Ecco la cronaca degli eventi.

Un raro ma drammatico incidente

Durante una partita a Polo, lo sport che si svolge con cavalli, mazze e palline, Sunjay Kapur, noto milionario indiano nonché amico stretto del principe avrebbe perso la vita per un malore. Secondo i cronisti del Mirror il giocatore avrebbe improvvisamente cambiato espressione prima di cadere da cavallo senza respirare, accasciandosi a terra.

Per Kapur che avrebbe accidentalmente inghiottito un ape che lo ha punto in gola, soffocandolo, non c’è stato nulla da fare, un decesso assurdo per le modalità con cui è avvenuto a cui i medici non hanno potuto reagire in tempo. Non è chiaro se il milionario avesse un’allergia alle punture di questi insetti o se semplicemente sia avvenuto tutto troppo in fretta per permettere al personale sanitario di intervenire efficacemente.

Kapur, 54 anni, era il presidente di Sona Comstar, azienda importantissima per l’India nel campo dei motori e della componentistica per automobili. Intimo amico di William e di altri membri della famiglia reale, il milionario si è spento per questa circostanza assurda che ci ricorda come una partita di qualsiasi sport possa purtroppo nascondere insidie non sempre facili da prevedere, a volte fatali.