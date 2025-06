UFFICIALE Inter, Andrea Zanchetta lascia la panchina della Primavera

Guidare, formare, accompagnare. Andrea Zanchetta lascia la panchina della Primavera dell’Inter dopo aver coronato con lo Scudetto 2024/25 un percorso iniziato nove anni fa nel cuore del Settore Giovanile nerazzurro. Una storia fatta di campo, allenamenti, silenzi che insegnano più delle parole. Una storia di valori, prima ancora che di risultati. Zanchetta arriva all’Inter nel 2016. È un ritorno, ma soprattutto è l’inizio di una nuova vita: quella da allenatore. Allena l’Under 17 e vince subito. Non è solo questione di trofei – il campionato al primo anno, la doppietta con la Supercoppa – ma del modo in cui li ottiene. Con idee chiare, cura dei dettagli e attenzione profonda al percorso di crescita dei ragazzi. Dopo tre stagioni con l’U17, passa alla guida dell’Under 18: un nuovo progetto, una nuova sfida. La affronta con la solita serietà, costruendo squadre capaci di lottare e crescere insieme. In tre stagioni i suoi ragazzi raggiungono tre volte i playoff, arrivando fino alla finale nella stagione 2022/23. Una costanza rara, un segno della qualità del lavoro. Nel 2024 arriva la chiamata della Primavera: un punto d’arrivo, ma anche un nuovo inizio. Andrea si siede su una panchina prestigiosa, quella su cui sono passati tanti protagonisti del presente e del futuro nerazzurro. E la sua risposta è immediata, concreta: un gruppo giovane e affamato, plasmato nel tempo, arriva alla conquista dello Scudetto al termine di una stagione da incorniciare. In questi anni ha formato calciatori, ma soprattutto persone. Con competenza e discrezione, con passione e responsabilità. Ha dato identità alle sue squadre, ha costruito percorsi, ha lasciato un segno. Un segno nerazzurro. Grazie Mister e in bocca al lupo!