Virtus Bologna, annuncio shock: Polonara ha la leucemia mieloide

Alla vigilia di Gara 3 delle finali scudetto, un duro colpo colpisce l’ambiente della Virtus Segafredo Bologna. Achille Polonara, assente sin dalla terza partita della serie di semifinale contro l’EA7 Emporio Armani Milano, ha svolto nuovi accertamenti medici, dai quali è emersa una diagnosi pesante: leucemia mieloide.

L’atleta è attualmente ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, dove ha già iniziato le cure specifiche. La leucemia mieloide è una forma di tumore del sangue caratterizzata dalla crescita incontrollata di cellule immature nel midollo osseo, che possono poi diffondersi nel sangue e compromettere la normale produzione di cellule sane.

Non è la prima battaglia contro la malattia per Polonara: nell’ottobre 2023, a seguito di un controllo antidoping di routine, il cestista azzurro aveva svolto accertamenti e la diagnosi fu neoplasia testicolare, affrontata con un intervento chirurgico e un ciclo di chemioterapia. Dopo meno di due mesi di stop, era riuscito a tornare in campo nel match di inizio dicembre contro Tortona.

Negli scorsi giorni, la sua assenza nelle prime gare della finale contro Brescia era stata inizialmente attribuita a un episodio di mononucleosi. In questa stagione, Polonara ha fatto registrare una media di 6.3 punti e 3.6 rimbalzi in Serie A, mentre in Eurolega ha chiuso con 4.8 punti e 2.8 rimbalzi per partita.

A noi non resta che fargli un in bocca al lupo! Forza Achi!