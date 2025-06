Ducati in allarme, Rossi-Bagnaia: l’alleanza per fermare Marquez

Marc Marquez guida la classifica, Bagnaia prova a rientrare in corsa e intanto spunta un retroscena clamoroso in vista del Mugello.

La stagione di MotoGP prosegue tra colpi di scena, sorpassi mozzafiato e una classifica che, almeno per ora, ha un solo padrone: Marc Marquez. Il pilota spagnolo, rinato sulla Ducati del team Gresini, sta impressionando tutti con una regolarità e una velocità che non si vedevano da tempo.

Dopo anni complicati, tra infortuni e dubbi, è tornato a far paura. In pista, infatti, sembra essere tornato quello che spaccava il mondo con la Honda, ma con una moto finalmente all’altezza del suo talento. Senza ombra di dubbio è lui l’uomo da battere.

Alleanza tra Rossi e Bagnaia, cosa succede in MotoGP

Qualcosa è cambiato anche dall’altra parte del box Ducati, quella ufficiale, dove Pecco Bagnaia – dopo un inizio di stagione difficile e parecchio altalenante – sembra finalmente aver ritrovato ritmo e fiducia. Nell’ultimo weekend ha dato segnali evidenti di risveglio, e proprio quando in molti lo davano già tagliato fuori dalla corsa al titolo. Forse la pressione, forse la voglia di riscatto, fatto sta che Bagnaia è tornato competitivo o quanto meno ha dato l’idea di poterlo essere. Ed è da qui che parte una voce che sta facendo impazzire il paddock della MotoGP.

La voce in questione riguarda un nome che con le corse, soprattutto in Italia, ha ancora un peso enorme: Valentino Rossi. Sì, proprio lui. Il Dottore. Secondo quanto riportato dai francesi di Auto-Moto, Rossi avrebbe deciso di mettersi in gioco – seppur indirettamente – per condizionare la corsa al titolo, o perlomeno per renderla un po’ più interessante. A quanto pare, starebbe circolando l’idea di un’alleanza tutta italiana tra lui e Bagnaia, in vista dell’appuntamento di casa al Mugello, in programma il prossimo 22 giugno.

L’indiscrezione è di quelle pesanti. Rossi, infatti, non avrebbe digerito l’idea di vedere Marquez trionfare proprio lì, nel cuore della Toscana, davanti a un pubblico che per anni lo ha acclamato come un re. E allora, in un mix tra orgoglio e affetto, pare che abbia promesso un premio speciale al suo pupillo Pecco in caso di vittoria proprio al Mugello contro il suo compagno di squadra Marquez. Un incentivo simbolico? Un semplice gesto d’amicizia? O qualcosa di più concreto? Non è dato saperlo con certezza, ma la notizia, se confermata, aggiunge un ingrediente piccante a una gara già attesissima.

Del resto, il rapporto tra Rossi e Marquez è sempre stato burrascoso, fatto di scintille, scontri e ruggini mai completamente risolte. E vedere il suo storico rivale trionfare davanti al pubblico italiano potrebbe essere uno scenario difficile da mandare giù. Per questo, spingere Bagnaia a dare tutto, anche con una motivazione extra, potrebbe essere parte di un disegno ben preciso. Il 22 giugno si avvicina e il Mugello promette spettacolo, ma ora anche un retroscena degno di un film. In pista ci saranno i piloti, certo. Ma fuori, le partite a scacchi sembrano già iniziate.